Премьер-министр Армении поздравил Эммануэля Макрона

ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное письмо Эмануэлю Макрону в связи с его победой на президентских выборах во Франции и переизбранием на пост президента Франции.



Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в сообщении говорится:



«Уважаемый господин президент, дорогой Эмануэль,



Примите мои самые теплые поздравления в связи с убедительной победой на президентских выборах во Франции и переизбранием на пост президента Французской Республики. Вотум доверия французского народа на посту президента является высшей оценкой Вашей большой работы в предыдущие годы, подтверждающей успешность избранного Вами политического курса.



Желаю Вам сил и выдержки в следующие пять лет продолжать Вашу мудрую политику на высоком посту Французской Республики, вести французский народ к новым свершениям. Поверьте, Армения будет рядом с дружественной Францией в преодолении всех совместных вызовов.



Убежден, что Ваше переизбрание в ближайшие пять лет придаст новый импульс привилегированным отношениям между Арменией и Францией, даст возможность успешно продолжить наши совместно согласованные программы, в том числе усилия, направленные на активизацию двусторонних экономических отношений.



Армения высоко оценивает роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в деле установления прочного мира в нашем регионе и надеется, что она сохранится и в течение второго пятилетнего срока вашего председательства.



С нетерпением жду встречи с вами в Ереване в ближайшее время, еще раз поздравляю вас с уверенной победой и желаю вам всяческих успехов.



Примите, господин Президент, заверения в моем самом высоком уважении».