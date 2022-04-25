Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Армения и Азербайджан согласовали состав комиссии по демаркации и безопасности границы

Армения и Азербайджан согласовали состав комиссии по демаркации и безопасности границы
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи относительно комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]