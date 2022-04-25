Армения и Азербайджан согласовали состав комиссии по демаркации и безопасности границы

ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи относительно комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров.