Я горжусь тем, что США признают Геноцид армян: Ким Кардашян
ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян разместила на своих страницах в социальных сетях пост по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», Кардашьян сделала следующую запись:
«107-я годовщина Геноцида армян. Давайте все вспомним 1,5 миллиона жертв, которые были убиты. Я очень горжусь тем, что США признают Геноцид армян».
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