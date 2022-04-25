Я горжусь тем, что США признают Геноцид армян: Ким Кардашян







«107-я годовщина Геноцида армян. Давайте все вспомним 1,5 миллиона жертв, которые были убиты. Я очень горжусь тем, что США признают Геноцид армян». ЕРЕВАН, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Всемирно известная американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян разместила на своих страницах в социальных сетях пост по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс» , Кардашьян сделала следующую запись:«107-я годовщина Геноцида армян. Давайте все вспомним 1,5 миллиона жертв, которые были убиты. Я очень горжусь тем, что США признают Геноцид армян».