Мы никогда не должны пренебрегать нашей обязанностью признать Геноцид армян. Интервью с Варужаном Восканяном

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Геноцид армян признан на международном уровне, но не было предпринято никаких шагов для реального признания. Мир не извлек никаких уроков из Геноцида армян, в том числе из Гамидийских погромов или из резни армян в Азербайджане. Об этом в интервью «Арменпресс» заявил председатель Союза армян Румынии Варужан Восканян.



- Господин Восканян, в этом году исполняется 107 лет со дня Геноцида армян. Как Вы оцениваете процесс признания и осуждения Геноцида армян международным сообществом?



- С одной стороны, конечно, мы должны ценить тот факт, что многие государства и международные организации, такие как ЕС, признали Геноцид. В то же время мы должны выразить свою обеспокоенность тем, что, кроме правительств Франции и Швейцарии, ни одна другая страна не приняла никакого закона о Геноциде армян, как в случае с еврейским Холокостом. Так что можно сказать, что Геноцид армян признан на международном уровне, но шагов к реальному признанию не было, более того, для нас это не только вопрос признания, но и вопрос компенсации. Не будем забывать, что армянская цивилизация оставила в Османской империи много домов, церквей, культурных и других построек и фактов, которые являются свидетельством нашего многовекового присутствия. Так что для нас признание Геноцида означает право армян на свое наследие.



Ведь геноцид означает, что власти хотят уничтожить цивилизацию. Человечество должно занять осуждающую позицию, дать возможность армянской цивилизации выжить на своих исконных землях, ведь именно там находится наша родина. Между Холокостом и «нашим геноцидом» есть большая разница. Когда евреи прибыли в Германию, там жили немцы, а когда турки пришли в Западную Армению, там веками жили армяне. Так что эти земли - родина армян, а не турок. Я, конечно, не могу себе представить, чтобы армяне вернулись и жили там, но если в Церкви Сурб Хач Ахтамара в Ване не только раз в году будет проводится литургия, а, скажем, будут жить монахи, которые всегда будут держать церковь открытой, то это место может стать местом паломничества для нас. Или я смогу сам поехать в Эрзурум, спокойно искать следы своей семьи и т.д. Если мы посмотрим на Геноцид с этой точки зрения, то, к сожалению, мы еще далеки от какого-либо решения, потому что нравственные позиции стран мира не превратились в жесткие законодательства.



- Хотя многие страны и международные организации признали и осудили Геноцид армян, 107 лет спустя Турция продолжает свою политику отрицания. Что, по вашему мнению, должно сделать международное сообщество? Видите ли вы потребность в каких-либо действиях помимо призывов?



- Возможно, несколько лет назад я мог бы сказать, что мы приближаемся к той черте, когда Турция признает Геноцид армян, но в последние годы мы увидели, что у международного сообщества нет для этого реального инструмента. Как и сегодня в случае с Россией, когда санкции не играют существенной роли в политике этой страны, как в случае с Ираном и Северной Кореей. Думаю, то же самое и в случае с Турцией. В последнее время Турция пытается укрепить свои позиции, пытаясь сыграть возможную роль в различных региональных конфликтах. Мы надеялись, что для того, чтобы Турция стала членом ЕС, последняя должна будет поставить это условие, не желая, чтобы вопрос Геноцида армян стал внутренним вопросом ЕС. Но в последнее время я вижу, что Турция как будто отказывается от идеи стать членом ЕС, заставить ее становится все более невозможно.



- На ваш взгляд, при каких обстоятельствах или при каких условиях Турция, наконец, столкнется с исторической правдой?



- К сожалению, сейчас я не могу найти тех шагов или инициатив, которые заставят Турцию признать Геноцид. Почему я использую этот глагол - заставить? Потому что для них это признание стало вопросом национальной безопасности. Другими словами, Турция считает, что если она признает Геноцид, то это может повлиять на ее суверенитет, в данном случае она не только не признала его, но и продолжила свою преступную деятельность, которая была очень хороша видна во время Второй Арцахской войны. Мы надеемся, что со временем вырастет новое поколение, интеллигенция, гражданское общество. Я всегда говорил, что в Турции не может быть демократии без признания Геноцида армян. Итак, если мы надеемся, что Турция когда-нибудь станет демократической, то это будет тогда, когда состоится признание геноцида.

- В этой непростой геополитической ситуации есть ли опасение, что вопросу Геноцида армян не будет уделено должного внимания? Что нужно сделать в этом направлении?



- Когда мир, человечество вспомнило столетие Геноцида, тогда была благоприятная ситуация, было сделано несколько важных шагов. Не будем забывать заявления американского Конгресса, Папы Римского, разных стран или международных партий (например, ЕНП) и т.д. Упустив этот момент, наша работа стала трудной, потому что сейчас перед человечеством стоят другие задачи, наш вопрос, к сожалению, остался второстепенным. Это было очень ясно во время Арцахской войны, когда наш Ай Дат, в том числе и арцахский вопрос, не имел поддержки, не влиял на позиции мировых лидеров. Так что я думаю, что действительно пора провести всемирную ассамблею армян диаспоры, чтобы все усилия были объединены, не предпринимались отдельные шаги. Но для этого армянские церкви, партии, организации, власти Армении и Арцаха должны все сесть за стол, подчеркиваю, за круглый стол, то есть никто не должен стоять во главе стола. Такая попытка была в 2015 году, которую мы, к сожалению, не предприняли, не развили эту инициативу. Итак, сегодня вопрос Геноцида армян – это наш вопрос, как нам стать сильнее, распространить свою силу по всему миру.



- В эти дни между Арменией и Турцией идет диалог. На ваш взгляд, как этот процесс может повлиять на проблему Геноцида армян?



- Если Армения согласится с тем, что дипломатические отношения должны быть установлены без поднятия вопроса о Геноциде, это будет означать, что вопрос о Геноциде закрыт. Это должно было стать предварительным условием для того, чтобы всегда оставаться в международной повестке дня. Недавно я заметил, что и в арцахском вопросе, и в нормализации армяно-турецких отношений власти Армении пытаются совместить наши традиционные вопросы с нынешними реалиями. Если Армения, не имея альтернативы, в этой реальности должна сделать выбор в пользу мирного сосуществования и развития армянского народа, возможно, Армения продолжит диалог с Турцией. Но это означает, что вопрос Геноцида для нас практически закрыт.



- Касаясь темы Геноцида армян, различные известные деятели часто использовали выражение «Никогда больше», но история показывает, что мир, похоже, не усвоил достаточно уроков, поскольку безнаказанные преступления имеют тенденцию повторяться. Что может сделать развитое человечество, чтобы «Никогда снова» было видно на практике?



- Мы никогда не должны пренебрегать своей обязанностью признать Геноцид армян, потому что у таких великих трагедий нет родного языка, когда совершаешь такое преступление против любого народа, то это против всех народов. Мир не извлек никаких уроков из Геноцида армян, в том числе из Гамидийских погромов или из резни армян в Азербайджане. Не будем забывать и о культурном геноциде, который является для нас очень чувствительной темой. Конечно, самым ярким свидетельством этого было уничтожение хачкаров Нахичевани, которым предпринимались попытки полностью уничтожить армянские следы в этой части нашей исторической родины.







Интервью Карена Хачатряна