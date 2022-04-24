При невыясненных обстоятельствах срочник ВС Армении пересек армяно- азербайджанскую границу

По дороге из воинской части к боевой позиции 23 апреля была потеряна связь с призывником воинской части N, рядовым Эдуардом Артуровичем Мартиросовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, сразу же были начаты поисково-спасательные работы. В результате работы, проведенной с представителями ВС Азербайджана при посредничестве российской стороны, выяснилось, что Э.Мартиросов в тот же день, при невыясненных обстоятельствах, пересек армяно-азербайджанскую границу и находится на азербайджанской стороне.

Принимаются необходимые меры для возвращения рядового Мартиросова армянской стороне.

В связи с инцидентом, по поручению министра обороны назначено служебное расследование.