24 апреля - День действий во имя терпимости и уважения к народам: вице-премьер Аргентины
Вице-премьер Аргентины Кристина Киршнер в своем аккаунте в Twitter затронула 107-ю годовщину Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в записи говорится:
«К 107-й годовщине Геноцида армян. С 2006 года, когда Нестор Киршнер представил Закон 26.199, 24 апреля было провозглашено “Днем действий во имя терпимости и уважения к народам”, что делает нас одной из немногих стран, официально признавших его».
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