Отрицание геноцида является последней стадией геноцида: депутат Палаты представителей Нидерландов
Депутат Палаты представителей Нидерландов Херт Ян Сехерс сделал запись в Twitter по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.
«Отрицание геноцида является последней стадией геноцида. Признание Геноцида армян и увековечение памяти жертв имеют решающее значение для предотвращения других геноцидов и являются предпосылкой для примирения. Сегодня Мартен ван Оойен от имени президента и Дон Седер от имени нашей группы находятся в Ереване», - как сообщает Арменпресс, написал Херт Ян Сехерс.
Ontkenning van een genocide is de laatste fase van die genocide.— Gert-Jan Segers (@gertjansegers) April 24, 2022
Erkenning en herdenking van de Armeense genocide zijn cruciaal om een volgende te voorkomen én voorwaarde voor verzoening.
Vandaag is @MaartenOoijen namens het kabinet en @DonCeder namens onze fractie in Jerevan. https://t.co/fa7lmXKHtu
Подпишитесь на наш канал в Телеграм