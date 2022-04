Отрицание геноцида является последней стадией геноцида: депутат Палаты представителей Нидерландов

Депутат Палаты представителей Нидерландов Херт Ян Сехерс сделал запись в Twitter по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Отрицание геноцида является последней стадией геноцида. Признание Геноцида армян и увековечение памяти жертв имеют решающее значение для предотвращения других геноцидов и являются предпосылкой для примирения. Сегодня Мартен ван Оойен от имени президента и Дон Седер от имени нашей группы находятся в Ереване», - как сообщает Арменпресс, написал Херт Ян Сехерс.

Ontkenning van een genocide is de laatste fase van die genocide.



Erkenning en herdenking van de Armeense genocide zijn cruciaal om een volgende te voorkomen én voorwaarde voor verzoening.



Vandaag is @MaartenOoijen namens het kabinet en @DonCeder namens onze fractie in Jerevan. https://t.co/fa7lmXKHtu