Отрицание геноцида является последней стадией геноцида: депутат Палаты представителей Нидерландов

Депутат Палаты представителей Нидерландов Херт Ян Сехерс сделал запись в Twitter по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Отрицание геноцида является последней стадией геноцида. Признание Геноцида армян и увековечение памяти жертв имеют решающее значение для предотвращения других геноцидов и являются предпосылкой для примирения. Сегодня Мартен ван Оойен от имени президента и Дон Седер от имени нашей группы находятся в Ереване», - как сообщает Арменпресс, написал Херт Ян Сехерс.