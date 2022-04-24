Националистический жест главы МИД Турции не способствует формированию диалога между двумя народами: Агаджанян

Националистический жест министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу накануне 107-й годовщины Геноцида армян в адрес членов армянской общины Монтевидео является предосудительным актом и никоим образом не способствует формированию атмосферы взаимопонимания или диалога между двумя народами.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян.

«Мы приветствуем немедленную реакцию уругвайской стороны - вызов посла Турции в МИД для получения объяснений», — говорится в сообщении.