Желаем армянскому народу светлого будущего, а Республике Армения - мира: сирийские парламентарии посетили Цицернакаберд

Депутаты парламента Сирийской Арабской Республики 24 апреля посетили Мемориал жертв Геноцида армян. Как сообщил Арменпресс член Народного совета Сирии, член парламентской группы дружбы Армения-Сирия шейх Талал Аль-Халил, они приехали в Армению для участия в поминовении жертв Геноцида, так как армяне и сирийцы - дружественные народы, которых объединяет многовековая история.

«Мы пришли разделить с армянским народом эту великую скорбь в годовщину Геноцида армян. Желаем успехов армянскому народу, светлого будущего и мира Республике Армения», - сказал сирийский депутат.

В составе сирийской делегации была также армянский депутат сирийского парламента и глава парламентской группы дружбы Армения-Сирия Люси Исканян. Она рассказала о перспективах признания Геноцида армян всем арабским миром, принимая во внимание тот факт, что пока Геноцид армян признали только Ливан и Сирия.

«В случае с Сирией эта страна была свидетелем всего, что произошло с армянами. В случае же Ливана, он был частью Сирии и теперь тесно связан с САР. Остальные арабские страны должны признать, что когда мы лучше представим им наш вопрос, они будут лучше знать о правах армян, о том, что около 1,7 миллиона или даже около двух миллионом армян стали жертвами Турции и признание геноцида будет полезно, чтобы не повторилось таких убийств или геноцидов. Поэтому мы должны суметь защитить все человечество от этой опасности и преступления», - сказала Люси Исканян.

Депутат Ясир Аль-Салама, в свою очередь, подчеркнул, что они всегда ставят вопрос о более широком признании Геноцида армян как на уровне правительства, так и народа.

«Мы признали Геноцид армян и по сей день твердо стоим на своих позициях, продолжаем поддерживать позицию, которую заняли. И неудивительно, что такие действия были осуществлены Турцией, так как мы сами были свидетелями вовлечения различных террористических элементов при турецком посредничестве во вторжение в нашу страну, что очень предосудительно», — сказал сирийский депутат.