Геноцид был частью организованного плана по уничтожению армянского народа: спикер Палаты представителей Кипра

Спикер Палаты представителей Республики Кипр Анита Димитриу направила послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на посольство Армении в Греции, в послании говорится:

«24 апреля во всем мире объявлено Днем памяти жертв Геноцида армян, совершенного младотурками. Геноцид армян – одно из величайших преступлений в новейшей истории человечества. Полтора миллиона ни в чем не повинных людей были убиты, сотни тысяч подверглись жестокому обращению, насильственному перемещению или обращению в рабство. Геноцид был частью организованного, преднамеренного плана по уничтожению армянского народа.

Геноцид армян – одна из самых мрачных страниц мировой истории, оставившая болезненный след в коллективной памяти армянского народа, а также всех народов, столкнувшихся с зверствами Турции. Турция, которая в условиях терпимости международного сообщества совершила геноцид также против других народов.

Кипр является первой страной в Европе, признавшей Геноцид на основании резолюции, единогласно принятой Палатой представителей в 1990 году, в соответствии с которой 24 апреля провозглашается Национальным днем памяти жертв Геноцида армян.

Сегодня мы как Палата представителей в очередной раз осуждаем этот ужасный факт, одновременно выражая поддержку дружественному армянскому народу, призывая международное сообщество к всеобщему признанию Геноцида армян. Призываю минутой молчания почтить память жертв Геноцида армян.

Вечная им память».