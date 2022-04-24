Посол Республики Индия в Армении почтил память жертв Геноцида армян

Посол Республики Индия в Армении Кишан Дан Девал почтил память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в Twitter посольства Индии в Армении.

«Сегодня в Армении отмечается 107-я годовщина Дня памяти армян. Посол Кишан Дан Девал почтил память жертв этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд», — говорится в сообщении.

Индия официально не признала Геноцид армян.