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Посол Республики Индия в Армении почтил память жертв Геноцида армян

Посол Республики Индия в Армении почтил память жертв Геноцида армян

Посол Республики Индия в Армении Кишан Дан Девал почтил память жертв Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в Twitter посольства Индии в Армении.

«Сегодня в Армении отмечается 107-я годовщина Дня памяти армян. Посол Кишан Дан Девал почтил память жертв этой великой трагедии и возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд», — говорится в сообщении.

Индия официально не признала Геноцид армян.


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