Время в Ереване: 11:07:36,   24 Апрель

Прошлогодний лауреат премии «Аврора» выделит 250 тысяч долларов реализуемым в Арцахе программам

Прошлогодний лауреат премии «Аврора» выделит 250 тысяч долларов реализуемым в Арцахе программам

Соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян считает 2020 год очень сложным не только для Арцаха, Армении, но и для всего мира. 

«После 44-дневной войны в Арцахе в рамках гуманитарной инициативы «Аврора» был проведен ряд мероприятий в пользу Арцаха», - как сообщает Арменпресс, сказал Варданян в прямом эфире из столицы Арцаха Степанакерта, добавив, что в этом деле их поддержали 65 местных и международных партнеров, реализовано более 70 проектов, 21 из которых находится в стадии реализации.

Рубен Варданян посчитал символичным, что прошлогодний лауреат «Авроры» решил выделить на реализуемые в Арцахе программы 250 тысяч долларов. 

«Это была очень важная инвестиция. Арцах важен не только для армян, но и для других народов. Мы рядом с Арцахом, мы готовы реализовать другие дополнительные программы во имя мира в Арцахе», - добавил он.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]