В Ереване объявили имена героев «Авроры» – 2022

В День памяти жертв Геноцида армян, 24 апреля, гуманитарная инициатива «Аврора» назвала имена героев «Авроры» – 2022, выбранных за исключительное влияние, мужество и готовность рисковать собой ради других.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт инициативы «Аврора», премия в размере 1 000 000 долларов США присуждается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям для решения гуманитарных проблем по всему миру с акцентом на помощь самым обездоленным. Объявление было сделано в Матенадаране, национальном хранилище древних рукописей, расположенном в Ереване, Армения. Один из героев позднее станет лауреатом премии «Аврора» – 2022.

«Эти выдающиеся современные герои напоминают нам, что даже в самые темные времена наше светлое будущее находится в руках тех, кто верит в него и готов на что угодно для его защиты. Сегодня многие из нас чувствуют себя подавленными из-за кажущегося бесконечным потока человеческого горя и страданий, с которыми мы сталкиваемся, но герои «Авроры» остаются источником сострадания, направляя и вдохновляя человечество. Для меня большая честь быть частью инициативы, которая чествует и поддерживает их», – отметил лорд Ара Дарзи, председатель Отборочной комиссии премии «Аврора» и директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона.

Вот герои «Авроры» – 2022:

Джамиля Афгани (Афганистан) – активистка борьбы за мир и основатель Организации по наращиванию потенциала и развитию системы образования «Нур» (NECDO). Госпожа Афгани посвятила более 25 лет своей жизни тому, чтобы женщины Афганистана получили доступ к образованию. После того, как ее страну захватили талибы, Джамиля Афгани была вынуждена покинуть родину, но не перестала помогать своему народу.

Хади Джумаан (Йемен) – миротворец и посредник, который регулярно рискует собственной жизнью, чтобы способствовать обмену военнопленными и вывозить с передовой тела тех, кто пал в бою. В то время как Йемен продолжает переживать затяжной политический и гуманитарный кризис, вызванный гражданской войной, господин Джумаан приносит семьям погибших бойцов единственное утешение – осознание того, что их близкие могут наконец упокоиться с миром.

Махинур эль-Массри (Египет) – адвокат и политическая активистка, которая отстаивает политические свободы и права человека в стране, организуя мирные протесты и защищая политических заключенных в судах. В Египте выражение несогласия с официальной политикой может быть опасным, и Махинур эль-Массри несколько раз задерживали и сажали в тюрьму. Но несмотря ни на что, она сохраняет оптимистичный взгляд на будущее своей страны и стремится быть проводником позитивных перемен.

«Как один из лауреатов премии «Аврора», я была свидетелем того, как важны поддержка и признание на международном уровне. Гуманитарная инициатива «Аврора» дает активистам и правозащитникам, часто действующим в одиночку, возможность продвигать и улучшать свою работу, чтобы они могли достичь еще большего. Я хотела бы поздравить героев «Авроры» – 2022 и пожелать им всяческих успехов в их деятельности», – заявила лауреат премии Авроры – 2021 Джульен Лусенге, соучредитель организации «Женская солидарность за интегрированный мир и развитие» (SOFEPADI) и Фонда конголезских женщин (ФКЖ).

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2022 официально открылся 24 апреля 2021 года. В общей сложности было получено 633 заявки из 62 стран, включая Армению, Бразилию, Чехию, Грузию, Индию, Нигерию, Пакистан, Руанду, США и Украину. Лауреат премии «Аврора» удостаивается награды в размере 1 000 000 долларов США, которая дает ему уникальную возможность продолжить эстафету добра и поддержать помогающие нуждающимся организации.

«Каждый год я испытываю благоговение перед выдающимися героями, которых поддерживает «Аврора», и их работой. Они справляются с неизмеримыми трудностями в невообразимых обстоятельствах, когда все шансы складываются против них, и все же их человечность, их вера, их мужество позволяют им продолжать двигаться вперед. Я очень надеюсь, что мир будет учиться у них, поскольку это, безусловно, сделает его намного лучше», – отметил лауреат премии «Аврора» – 2017 Том Катена, председатель Гуманитарной инициативы «Авроры» и главный врач больницы Mother Mercy в Судане.

По традиции, имена героев «Авроры» – 2022 добавили в Летопись «Авроры», уникальный манускрипт XXI века, содержащий описание деятельности Гуманитарной инициативы «Аврора». Этот фолиант будет выставлен на всеобщее обозрение в Матенадаране.