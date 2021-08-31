Предстоящие на 25 апреля мероприятия
17:42, Апрель 24, 2022
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- 18:45 Посол Республики Индия в Армении почтил память жертв Геноцида армян
- 18:39 Прошлогодний лауреат премии «Аврора» выделит 250 тысяч долларов реализуемым в Арцахе программам
- 18:36 Богослужения в память о жертвах Геноцида армян прошли во всех Армянских церквях Украины
- 18:22 Турция не только отрицает Геноцид армян, но и занимает весьма провокационную позицию: кипрская партия
- 18:18 В Ереване объявили имена героев «Авроры» – 2022
- 18:04 Забыть темные страницы истории — значит позволить им повториться: заявление парламентариев Италии
- 17:42 Предстоящие на 25 апреля мероприятия
- 17:35 После выходки Чавушоглу посол Турции в Уругвае вызван в МИД страны
- 17:28 Член Конгресса Испании призывает свою страну признать Геноцид армян
- 17:15 Гитлер шлет ответный привет из могилы: экс-глава МИД Армении отреагировал на поведение Чавушоглу
- 17:09 Международное признание Геноцида армян служит укреплению системы гарантий безопасности в регионе: Мирзоян
- 16:47 Посол Германии почтил память жертв Геноцида армян
- 16:30 В Москве почтили память жертв Геноцида армян
- 16:06 Горе армян достойно нашего уважения и внимания: голландский политик
- 15:22 Мы признаем боль армян и уважаем их историю: Байден вновь употребил термин «геноцид»
- 15:14 В послании от 24 апреля Эрдоган попросил поддержки армянской общины Турции в нормализации армяно-турецких отношений
- 14:55 Время не должно растворять историческую память: послание заместителя министра Аргентины по случаю годовщины Геноцида
- 14:43 Мы разделяем 107 лет боли и скорби: заявление прокурдской партии Меджлиса Турции
- 14:12 Мы с волнением и уважением чтим память жертв Геноцида армян: послание президента Греции
- 13:59 Международное сообщество проявляет солидарность в признании Геноцида: МИД РА
- 13:55 Турция должна признать ответственность Османской империи перед армянами в осуществлении геноцида: конгрессмен США
- 13:43 Минобороны опровергает сообщение погранслужбы Азербайджана о диверсионной попытке ВС Армении
- 13:20 Британский депутат стремится повысить осведомленность о Геноциде армян и извлечь уроки из прошлого
- 13:18 Геноцид был преднамеренной попыткой уничтожить целый народ: Кипрская партия "Социал-демократическое движение"
- 13:16 Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда: Никос Анастасиадис
14:20, 20.04.2022
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1087 просмотров Байден признал Геноцид армян только для того, чтобы позволить продолжиться другому геноциду: Newsweek
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