Гитлер шлет ответный привет из могилы: экс-глава МИД Армении отреагировал на поведение Чавушоглу

Традиционное приветствие «серых волков» министра иностранных дел Турции Млута Чавушоглу было отвратительным, неуважительным и расистским. Как сообщает Арменпресс, такое мнение в Twitter выразил бывший министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, написав: «Гитлер шлет ответный привет из могилы».

Мнацаканян коснулся процесса нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнув, что он необходим в отношениях между двумя соседями. «Несомненно, это предполагает честность и сострадание. Отрицание Турции не является выражением добросовестности. Перестаньте отрицать Геноцид армян. И, Ради бога, перестаньте делегировать тему Геноцида армян историкам. За эти 107 лет они много раз прекрасно проделали эту работу. Теперь ваша очередь проявить политическое мужество и уважение к себе», - отметил Мнацаканян.

Он назвал ироничным тот факт, что Израиль и Руанда, пережившие геноцид на протяжении своей истории, до сих пор не признают Геноцид армян. «Это не конкурс на “лучший геноцид”. Пока вы отрицаете трагедию других народов, ваши представления о справедливости и правде пусты», — написал Мнацаканян в Twitter.

Перед зданием дипломатической миссии Турции была организована акция протеста с требованием признания Геноцида армян и против посетившего Уругвай министра иностранных дел Турции Чавушоглу. Демонстранты, увидев, что министр иностранных дел покидает дипмиссию, начали скандировать: «Убийца». В ответ Чавушоглу широко улыбнулся и показал известный знак правых националистов, «серых волков», который символизирует турецкий национализм.