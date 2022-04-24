Посол Германии почтил память жертв Геноцида армян
16:47, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посол Федеративной Республики Германии в Армении Виктор Рихтер почтил память жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс», посольство Германии в Армении разместило сообщение на своей странице в Facebook.
«Сегодня, 24 апреля, мы чтим память жертв Геноцида 1915 года. Во время официальной правительственной церемонии поминовения посол Федеративной Республики Германии Виктор Рихтер возложил венок к Мемориалу Цицернакаберд", - говорится в сообщении.
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