Горе армян достойно нашего уважения и внимания: голландский политик

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля министр здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов Мартен ван Ойен посетил Цицернакаберд по случаю 107-й годовщины Геноцида армян, чтобы почтить память невинных жертв этого преступления.



«От имени правительства сегодня я был на ежегодной церемонии воззвания к памяти. Ужасные события 1915 года до сих пор оставляют отпечаток на армянах, их семьях и обществе. Поэтому горе армян заслуживает нашего уважения и внимания», — написал Ойен на своей странице в Twitter.