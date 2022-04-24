Мы разделяем 107 лет боли и скорби: заявление прокурдской партии Меджлиса Турции

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Центральный исполнительный орган прокурдской Народно-демократической партии Турции (ДПН) выступил с заявлением в связи со 107-й годовщиной Геноцида армян.



Как сообщает «Арменпресс», в заявлении под названием "Мы разделяем 107 лет боли и скорби" говорится о необходимых шагах для построения общего будущего, в том числе о противостоянии исторической правде, принесении извинений пострадавшим народам и следовании по пути исцеления справедливости.



«Прошло 100 лет после Великого геноцида, который был спланированным геноцидом этнической идентичности и веры. Он начался 24 апреля 1915 года со смерти 200 представителей армянской интеллигенции. Этот процесс продолжился депортацией сотен тысяч армян и систематическими убийствами многих других. Свою долю от этой политики и действий получили и другие христиане, живущие в регионе», — говорится в заявлении.



Говорят, что цель стереть различия и создать однородное общество, отдать приоритет идее одной расы, одной религии, одного языка, забыть о существовании разных народов и религий на этих землях, к сожалению, дошла и до наших дней.

Подчеркивается также, что откладывание признания постыдных явлений, «опустошивших эти земли», не способствует началу разговора об общественной солидарности и реальности.

«Чрезвычайно важно жить в мире на этих землях с армянским народом, одним из коренных народов этого региона, и нашими армянскими гражданами. В интересах и потребностях народов развивать дипломатические, торгово-экономические отношения с Арменией, которая также является частью нашего региона. С этими чувствами и мыслями, как коренные народы Анатолии и Месопотамии, мы разделяем боль 107 лет, мы чувствуем всем сердцем человеческую трагедию. Мы еще раз с грустью вспоминаем и уважаем тех, кто погиб за это время, ", - говорится в заявлении.