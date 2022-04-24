Мы с волнением и уважением чтим память жертв Геноцида армян: послание президента Греции







«Сегодня мы с волнением вспоминаем и чтим память жертв Геноцида армян, бесчеловечно уничтоженных 107 лет назад во времена Османской империи. Эта трагедия — темная страница истории, напоминающая нам о важности защиты жизни, уважения прав человека, укрепления восприятия и понимания национального, религиозного и самобытного разнообразия. Долг каждого из нас — быть постоянно бдительными и реагировать на дискриминацию, насилие и ненависть в отношении наших братьев, что является основным условием мирного сосуществования наций и народов».



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Резня армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны является первым геноцидом начала 20 века. Геноцид армян был совершен младотурецким правительством в разных частях Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании, в котором насилие против армянского народа было названо «преступлением против человечности и цивилизации». Стороны обвинили в преступлении правительство Турции. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Его признали и осудили тридцать стран мира. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Греческой Республики Катерина Сакеларопулу обратилась с посланием по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает посольство РА в Греции, в послании, опубликованном на официальном сайте президента, говорится:«Сегодня мы с волнением вспоминаем и чтим память жертв Геноцида армян, бесчеловечно уничтоженных 107 лет назад во времена Османской империи. Эта трагедия — темная страница истории, напоминающая нам о важности защиты жизни, уважения прав человека, укрепления восприятия и понимания национального, религиозного и самобытного разнообразия. Долг каждого из нас — быть постоянно бдительными и реагировать на дискриминацию, насилие и ненависть в отношении наших братьев, что является основным условием мирного сосуществования наций и народов».Как сообщает «Арменпресс» , послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян направил также премьер-министр Греции.Резня армянского населения в Османской империи во время Первой мировой войны является первым геноцидом начала 20 века. Геноцид армян был совершен младотурецким правительством в разных частях Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании, в котором насилие против армянского народа было названо «преступлением против человечности и цивилизации». Стороны обвинили в преступлении правительство Турции. Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Его признали и осудили тридцать стран мира.