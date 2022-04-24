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Минобороны опровергает сообщение погранслужбы Азербайджана о диверсионной попытке ВС Армении

Минобороны опровергает сообщение погранслужбы Азербайджана о диверсионной попытке ВС Армении

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Министерство обороны РА опровергло распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана заявление о попытке диверсионных действий подразделений ВС РА.

"Заявление Государственной пограничной службы Азербайджана, распространенное вечером 23 апреля, о диверсионных действиях подразделений ВС РА, в частности, попытке проникновения на территорию, подконтрольную ВС Азербайджана, в юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы не имеет ничего общего с реальностью». Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.


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