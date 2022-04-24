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Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда: Никос Анастасиадис

Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда: Никос Анастасиадис
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Память об ужасном геноциде должна быть сохранена. Как сообщает «Арменпресс», президент Кипра Никос Анастасиадис выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.

«Мы продолжаем борьбу с нашими армянскими братьями. Память об ужасном геноциде должна быть сохранена. Призыв «Никогда больше» сегодня как никогда актуален. Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда», — написал Анастасиадис на своей странице в Twitter.
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