Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда: Никос Анастасиадис







«Мы продолжаем борьбу с нашими армянскими братьями. Память об ужасном геноциде должна быть сохранена. Призыв «Никогда больше» сегодня как никогда актуален. Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда», — написал Анастасиадис на своей странице в Twitter. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Память об ужасном геноциде должна быть сохранена. Как сообщает «Арменпресс» , президент Кипра Никос Анастасиадис выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.«Мы продолжаем борьбу с нашими армянскими братьями. Память об ужасном геноциде должна быть сохранена. Призыв «Никогда больше» сегодня как никогда актуален. Глобальная борьба за признание Геноцида армян сегодня актуальна как никогда», — написал Анастасиадис на своей странице в Twitter.