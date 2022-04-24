Геноцид был преднамеренной попыткой уничтожить целый народ: Кипрская партия "Социал-демократическое движение"
13:18, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Партия «Социал-демократическое движение» Палаты представителей Кипра выступила с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян.
Как сообщает «Арменпресс», партия отметила, что Геноцид армян, совершенный младотурками, является выражением безграничной жестокости и варварства.
«Геноцид 1915 года был преднамеренной попыткой уничтожить целую нацию. Он начался с расправы над 250 представителями армянской интеллигенции, затем продолжился. Нет сомнений, что младотурки использовали метод этнической чистки, убив более 1,5 млн армян. Даже сегодня, спустя 107 лет после Геноцида, Турция не признает совершения Геноцида, доказывая всему цивилизованному миру, что не отвергает методологию этнических чисток», — говорится в заявлении.
Социал-демократическое движение заявило, что оно чтит память жертв зверств, совершенных младотурками, и что оно поддерживает народ Армении, армянский народ, особенно армян Кипра, в борьбе за оправдание их мучеников.
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