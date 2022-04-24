Армения никогда не связывала нормализацию отношений с Турцией с предусловиями: Эдмон Марукян







Как сообщает



"Идет процесс, которым мы пытаемся нормализовать отношения, открыть границы, установить дипломатические отношения. Сработает это или нет, зависит от искренности Турции», — сказал он.



Эдмон Марукян заверил, что Геноцид армян все равно будет признан и осужден.



«Для меня это день построения сильного государства. Единственный способ предотвратить геноцид — это иметь сильное и эффективное государство», — сказал он.



По словам Марукяна, в контексте нормализации отношений с Турцией общества двух стран могут разговаривать друг с другом. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянская сторона никогда не связывала нормализацию отношений с Турцией предусловиями.Как сообщает «Арменпресс» , об этом на брифинге с журналистами на холме Цицернакаберд заявил посол по особым поручениям Республики Армения Эдмон Марукян, добавив, что ожидает того же от турецкой стороны."Идет процесс, которым мы пытаемся нормализовать отношения, открыть границы, установить дипломатические отношения. Сработает это или нет, зависит от искренности Турции», — сказал он.Эдмон Марукян заверил, что Геноцид армян все равно будет признан и осужден.«Для меня это день построения сильного государства. Единственный способ предотвратить геноцид — это иметь сильное и эффективное государство», — сказал он.По словам Марукяна, в контексте нормализации отношений с Турцией общества двух стран могут разговаривать друг с другом.