Мы глубоко чувствуем горе армянского народа: посол Аргентины в Республике Армения
11:49, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Человечество всегда должно помнить трагические события против армян. Об этом в беседе с «Арменпресс» на Цицернакаберде заявил посол Аргентины в Армении Мариано Вергара.
«Это очень эмоциональный день для нас и всех аргентинских армян, приехавших в Аргентину более ста лет назад. Мы глубоко чувствуем горе армянского народа", - сказал посол.
Он подчеркнул, что Аргентина высоко ценит армянский народ, и армянская община Аргентины стала неотъемлемой частью их общества. По словам посла, безнаказанность Геноцида армян стала поводом для новых преступлений в последующие годы, что является еще одним поводом всегда помнить о том, что произошло.
«Человечество всегда должно помнить о трагических событиях против армян, наступит время, когда память об этих трагических событиях будет иметь первостепенное значение для всего человечества. Я думаю, что это вопрос времени», — сказал Мариано Вергара.
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