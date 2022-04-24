Послание президента Арцаха по случаю Дня памяти жертв Геноцида

24 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», в послании говорится:

«Дорогие соотечественники! В эти дни в Арцахе, также как и в Армении и разных частях мира, где живет хотя бы один армянин, мы скорбим и чтим память жертв Геноцида армян, 1,5 миллионов безвинных армян, ставших в 1915 г. жертвами чудовищной программы, осуществленной на государственном уровне Османской Турцией. Это было преступление, направленное не только против армянского народа, но и всего человечества, и клеймо для всех, кто до сих пор не принял и не осудил его, что стало поводом для новой резни и новых преступлений. Спустя 100 лет после Геноцида армян мы вновь сталкиваемся с серьезными вызовами, вновь вынуждены бороться за национальные и общечеловеческие ценности, за защиту фундаментальных прав и свобод человека, за полноценную реализацию нашего естественного права жить свободно и независимо на своей земле.

Сегодня на глазах у всего мира Азербайджан продолжает открыто проводить антиармянскую и воинственную политику по отношению к народу Арцаха, грубо нарушая и попирая все нормы и принципы общепринятого и признанного международного права. Все прогрессивное человечество должно встать рядом с мирным населением Арцаха, потому что у нас нет альтернативы, мы полны решимости жить и созидать на земле наших предков, освященной кровью тысяч сыновей армянского народа. Арцах всегда должен быть армянским, стойким и непобедимым во имя памяти наших святых мучеников, во имя будущего наших поколений».