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Послание президента Арцаха по случаю Дня памяти жертв Геноцида

Послание президента Арцаха по случаю Дня памяти жертв Геноцида

24 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил послание по случаю Дня памяти жертв Геноцида армян.

Как сообщает «Арменпресс», в послании говорится:

«Дорогие соотечественники! В эти дни в Арцахе, также как и в Армении и разных частях мира, где живет хотя бы один армянин, мы скорбим и чтим память жертв Геноцида армян, 1,5 миллионов безвинных армян, ставших в 1915 г. жертвами чудовищной программы, осуществленной на государственном уровне Османской Турцией. Это было преступление, направленное не только против армянского народа, но и всего человечества, и клеймо для всех, кто до сих пор не принял и не осудил его, что стало поводом для новой резни и новых преступлений. Спустя 100 лет после Геноцида армян мы вновь сталкиваемся с серьезными вызовами, вновь вынуждены бороться за национальные и общечеловеческие ценности, за защиту фундаментальных прав и свобод человека, за полноценную реализацию нашего естественного права жить свободно и независимо на своей земле.

Сегодня на глазах у всего мира Азербайджан продолжает открыто проводить антиармянскую и воинственную политику по отношению к народу Арцаха, грубо нарушая и попирая все нормы и принципы общепринятого и признанного международного права. Все прогрессивное человечество должно встать рядом с мирным населением Арцаха, потому что у нас нет альтернативы, мы полны решимости жить и созидать на земле наших предков, освященной кровью тысяч сыновей армянского народа. Арцах всегда должен быть армянским, стойким и непобедимым во имя памяти наших святых мучеников, во имя будущего наших поколений».


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