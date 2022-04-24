Человечество не должно забыть это ужасное преступление. Заявление комиссара президента Кипра







Фотис отметил, что 24 апреля было признано Днем памяти жертв Геноцида армян, чтобы "человечество никогда не забыло одно из самых ужасных преступлений, приведших к систематическому и массовому истреблению народа".



Комиссар президента Кипра заявил, что Турция по-прежнему отказывается признать свое преступление против армянского народа. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Кипр чтит память невинных мучеников через 107 лет после Геноцида армян, выражая свое уважение и поддержку народу Армении, который достойно сопротивлялся и сильно пострадал в результате совершенного против него геноцида. Как сообщает «Арменпресс» , комиссар президента Кипра Фотис Фотиу выступил с заявлением по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. Он напомнил, что Кипр одним из первых в мире признал и осудил Геноцид армян, поскольку поддерживает любые усилия, направленные на "восстановление единственной исторической справедливости".Фотис отметил, что 24 апреля было признано Днем памяти жертв Геноцида армян, чтобы "человечество никогда не забыло одно из самых ужасных преступлений, приведших к систематическому и массовому истреблению народа".президента Кипра заявил, что Турция по-прежнему отказывается признать свое преступление против армянского народа.