Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
10:16, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Высшее руководство Республики Армения почтило память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберд.
Как сообщает «Арменпресс», президент РА Ваагн Хачатурян, премьер-министр РА Никол Пашинян, спикер Национального Собрания РА Ален Симонян и другие члены правительства почтили память жертв Геноцида армян в мемориале Цицернакаберд.
Высокопоставленные чиновники возложили цветы к вечному огню памяти жертв Геноцида.
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