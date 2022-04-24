В рамках дружбы Франция-Арцах усматривается необходимость признания Францией Республики Арцах
10:12, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Круги дружбы Франция-Арцах накануне Дня поминовения Геноцида армян распространили заявление, подчеркнув, что после агрессии Азербайджана в отношении Арцаха и совершенных там бакинским режимом преступлений Франция, являющаяся страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна немедленно отказаться от своей бесплодной нейтральной политики и на основе международного права признать Республику Арцах
Как сообщает «Арменпресс», отдел информации МИД Арцаха распространил текст заявления, в котором, в частности, говорится:
«Армяне Османской империи были уничтожены властями собственного государства на фоне равнодушия международного сообщества.
Круги дружбы Франция-Арцах подтверждают свою непоколебимую поддержку гражданам Арцаха, свою приверженность необходимости признания демократического государства, которое они построили за 30 лет.
В результате развязанной Азербайджаном в сентябре 2020 года войны большая часть территории Арцаха была оккупирована. Руководство Азербайджана, его союзника Турции, проводит антиармянскую расистскую политику на самом высоком уровне.
Круги дружбы считают, что после агрессии Азербайджана против Арцаха, после преступлений, совершенных там бакинским режимом, Франция, как сопредседатель Минской группы, должна немедленно отказаться от своей бесплодной нейтральной политики и признать Арцахскую Республику на основе международного права."
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