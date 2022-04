Мэр Торонто принял участие в чествовании жертв Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Мэр Торонто Джон Торин принял участие в праздновании 107-й годовщины Геноцида армян в церкви Святой Марии Аствацацин. Как сообщает «Арменпресс», об этом он сделал запись на своей странице в "Твиттере".



«Сегодня мы чтим память жертв Геноцида армян. «В этот важный день мы выражаем нашу поддержку армянской общине Торонто», — написал он, опубликовав фотографии с памятного мероприятия.

Today, we mark Armenian Genocide Remembrance Day.



Joined @shelleycarroll, @nickmantas_, @handongontario and @AliEhsassi at St. Mary’s Armenian Apostolic Church to remember the victims of the Armenian Genocide and extend support to Toronto's Armenian community on this solemn day. pic.twitter.com/pmx1ubElGt