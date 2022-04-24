Нужно вникнуть в самые ужасные страницы прошлого, чтобы они не повторились: итальянский журналист

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В течение столетия Европа, США фактически не оказывали давления на Турцию, чтобы признать геноцид, добиться примирения, что было трагической ошибкой, как и нынешний подход к Турции. Согласно этому подходу предпочтение отдается бизнесу в ущерб правам человека. Об этом в беседе с «Арменпресс» упомянул итальянский журналист, писатель Симоне Дзопеларо, сославшись на наблюдение, что спустя 107 лет Турция продолжает политику отрицания, нужны ли какие-либо другие шаги, кроме призывов и резолюций. Итальянский журналист считает очень важным работать над этим вопросом на разных уровнях. По его словам, культура, несомненно, играет в этом роль.



«Турецкие писатели и режиссеры вместе со многими активистами много лет назад сделали важные шаги в этом направлении. Все это в конечном итоге было заглушено новыми диктаторскими подходами Эрдогана. Многие армяне также могут внести свой вклад. Я знаю Пьетро Куцукяна, который собрал десятки рассказов о турках, которые были против геноцида. Но опять же, как эти фигуры могут двигаться вперед в таком авторитарном контексте, как нынешняя система? Европа должна избавиться от всех своих автократов, включая Эрдогана. Часть турецкого гражданского общества, говорю это по личному опыту, готова признать геноцид. Но этого никогда не произойдет, пока государство заглушает их голос», — сказал Симоне Дзопеларо.



Итальянский журналист отметил, что сегодня многое изменилось в связи с Геноцидом армян. По его словам, тезисы отрицания сейчас очень мало принимаются в научно-политическом мире, даже среди простых людей, благодаря его успешным фильмам и книгам, с помощью которых они хотя бы имеют общее представление о проблеме. Кроме того, фактом является то, что осознание Геноцида армян способствовало популяризации концепции геноцида, разработанной Рафаэлем Лемкиным.



При каких обстоятельствах или при каких условиях Турция, наконец, столкнется с правдой? Отвечая на вопрос, итальянский журналист отметил, что признание геноцида государством, которое является наследником виновных, всегда занимает много времени.



«Философ Гюнтер Андерс рассказал нам, как даже в конце 1970-х годов большинство немцев не хотели признавать еврейский Холокост. Сегодня эрдогановская Турция — это не Федеративная Республика Германия, для страны будет крайне важно пойти по этому пути. Боюсь, обстоятельств, о которых вы спрашиваете, в настоящий момент не существует, но вскоре, возможно, я очень скептически отношусь к тому, что есть желание пройти весь путь до того, что немцы называют Schuldfrage, вопрос вины, — сказал он.



Итальянский журналист замечает: какой смысл упоминать, даже если сегодня мы равнодушны к преступлениям против человечности, геноциду? Он напомнил, что в новом тысячелетии мы уже видели как минимум один геноцид, совершенный против езидов, конечно, он не будет последним, если в парламентах и в международных структурах не будут задействованы механизмы предотвращения. В этом контексте Симоне Дзопеларо сообщил, что миланский фонд «Гариво», с которым он работает, в прошлом году внес несколько важных предложений в итальянский парламент. В частности, назначить итальянского советника парламента для работы со Специальным советником ООН по предотвращению геноцидов в сотрудничестве с институтами ЕС. Предлагается обязать парламентский комитет по иностранным делам готовить ежегодный доклад, представляя общественности опасности новых геноцидов в мире и возможные меры, которые необходимо принять для их предотвращения. Кроме того, предлагается создание в Италии независимого агентства по правам человека, которое предлагает Европейский союз, которое в сотрудничестве с Международным уголовным судом будет постоянно расследовать ситуацию с правами человека в мире - преступления против человечности.



«Нам нужна приверженность, которая связывает прошлое и настоящее, которая исходит от образования к культуре, политике. Мы не можем знать своего будущего, но мы должны копаться глубже в своем прошлом, особенно в самых ужасных страницах, чтобы они не повторялись. К сожалению, события последних месяцев предполагают самое худшее для нашего будущего. Именно поэтому помнить и действовать можно больше, чем когда-либо», — добавил итальянский журналист.



Касаясь диалога между Арменией и Турцией в эти дни, Симоне Дзопеларо отметил, что сближение будет необходимо, но он понимает опасения многих армян. По его словам, сегодняшняя Турция авторитарна, жестока, Эрдоган ненадежен, его агрессивная роль в Карабахе неоспорима. Если такое сближение станет реальностью то, по его словам, это был бы шаг к общей памяти и миру.



«Но будьте осторожны, давайте возьмем пример Италии и Словении: две демократические страны, входящие в Европейский союз и преступления, совершенные во время Второй мировой войны. Общей памяти во многих случаях еще не хватает, а напряжение не проходит и в последнее время. Так что не надо распространять ложный оптимизм по этому поводу. Как бы то ни было, это долгий путь, не без препятствий», — добавил итальянский журналист.



Анна Гзирян