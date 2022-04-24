Большая часть мира признает факт Геноцида армян: Ларс Патрик Берг, член Европарламента
08:50, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Очевидно, что большая часть мира признает факт Геноцида армян, осуждая его очень естественно. Об этом «Арменпресс» заявил депутат Европарламента Ларс Патрик Берг, говоря о 107-й годовщине Геноцида армян и международном признании Геноцида армян. и продвижение процесса осуждения.
"Международное сообщество очень хорошо информировано о Геноциде армян, нет никакой опасности, что о нем могут забыть", - прокомментировал немецкий депутат.
По словам представителя европейской консервативно-реформистской фракции в Европарламенте, есть лишь несколько ключевых стран, которые еще не признали этот факт, и Турция является наиболее очевидным исключением в их числе.
По его словам, пока Турция не признает своей вины, это будет большим пятном на ее международной репутации. По словам Берга, международное сообщество должно и впредь уважать память жертв Геноцида армян, но заставить государство признать то, что оно не приемлет, очень сложно.
«Честно говоря, я не верю, что в этом отношении можно сделать больше. Нынешнее турецкое правительство выживает, поддерживая турецкий национализм, поэтому маловероятно, что администрация Эрдогана признает Геноцид армян», — сказал Ларс Патрик Берг.
Депутат Европарламента положительно оценивает процесс дипломатического диалога между Республикой Армения и Турецкой Республикой, говоря, что он, конечно, не может сразу решить все вопросы, в том числе и вопрос признания геноцида, но между Ереваном и Анкарой обсуждения могут привести к взаимопониманию.
Что касается вопроса о том, что, затрагивая тему Геноцида армян, различные известные писатели часто говорят «Никогда больше», однако опыт показывает, что мир не усваивает достаточно уроков, так как безнаказанные преступления имеют тенденцию к повторению, Ларс Патрик Берг ответил: «До этого еще далеко, но если мы будем уважать верховенство права и придерживаться Устава ООН, можно создать будущее без геноцида».
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