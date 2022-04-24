ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Геноцид 1915 года был величайшим преступлением начала 20 века, совершенным Османской империей в отношении армян. Армяне всего мира отмечают 107-ю годовщину Геноцида армян.



Геноцидом армян называют резню армянского населения во время Первой мировой войны в Османской империи. Эти массовые убийства проводились младотурецким правительством в разных частях Османской империи. Первая международная реакция на эти события была в 1915 году. Это было совместное заявление Франции, России и Великобритании от 24 мая 1915 года, в котором насилие против армянского народа было названо «преступлением против человечности и цивилизации». Стороны обвинили в преступлении правительство Турции.



Во время Первой мировой войны младотурецкое правительство приняло политику пантюркизма, направленную на сохранение остатков Османской империи. Согласно курсу этой программы, должна была быть создана большая Турецкая империя, границы которой простирались бы до Китая, включая все тюркоязычные народы Кавказа и Средней Азии. План состоял в том, чтобы по пути тюркизировать все национальные меньшинства. Армяне считались главным препятствием на пути реализации этой турецкой идеи.



Накануне Первой мировой войны в Османской империи проживало более 2 миллионов армян. 1915-1923 гг. жертвами турецкой резни за этот период стали около 1,5 миллиона армян, остальные были либо насильственно обращены в ислам, либо нашли убежище в разных странах мира.

Термин «геноцид» был введен в 1944 г. Его ввел в оборот польский юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин. Семья Лемкина была одной из жертв еврейского Холокоста, и этим термином он хотел описать и определить систематизированную нацистскую политику убийств и насилия, а также зверства против армян в Османской империи в 1915 году.

Геноцид – это организованное истребление какой-либо группы людей с целью прекращения их коллективного существования. Поэтому реализация геноцида требует централизованного программирования, внутренних механизмов реализации, что делает геноцид государственным преступлением, так как только у государства есть все ресурсы, которые могут быть использованы для реализации этой политики.



Первой фазой истребления армянского населения стали начавшиеся 24 апреля 1945 года аресты и последующие уничтожения сотен представителей армянской интеллигенции. Позже армяне всего мира стали отмечать 24 апреля как День памяти жертв Геноцида армян.



Вторым этапом Геноцида армян стал призыв около 60 000 армян в турецкую армию, которые впоследствии были разоружены и убиты своими турецкими соратниками.



Третий этап геноцида ознаменовался резней и депортацией женщин, детей и стариков в сирийскую пустыню. Сотни тысяч человек были убиты во время депортации турецкими солдатами, полицией, курдскими и черкесскими бандами. Многие умерли от голода и эпидемий. Тысячи женщин и детей подверглись жестокому обращению. Десятки тысяч армян были насильственно обращены в ислам.



Последний этап Геноцида армян - массовые депортации, абсолютное отрицание турецким правительством массового истребления армянского народа на его родине. Несмотря на продолжающийся процесс международного признания Геноцида армян, Турция всеми возможными способами борется с его признанием, в том числе используя фальсификации истории, различные инструменты пропаганды, лоббирование и т.д.



9 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как международное преступление, и подписавшие ее государства обязуются предотвращать и наказывать виновных в геноциде.

ПРИЗНАНИЕ



Факт совершения османским правительством Геноцида армян был обоснован, признан и подтвержден свидетельствами очевидцев, законами, постановлениями, решениями многих государств и международных организаций. Весь спектр документов, описывающих массовые убийства армян в Османской империи 1915-23 гг. как заранее спланированные и постсовершенные акты геноцида, огромен.

Ниже, по сообщению МИД РА, приводится краткий список государств, организаций, органов государственного самоуправления и городских советов, признавших Геноцид армян.



Парламентские решения, законы и декларации



Резолюция Народного Собрания Сирийской Арабской Республики о признании и осуждении Геноцида армянского народа Османским государством - 13 февраля 2020 г.



Резолюция Сената США о признании и осуждении Геноцида армян - 12 декабря 2019 г.



Резолюция Палаты представителей США, подтверждающая позицию США в отношении Геноцида армян - 30 октября 2019 г.



Позиция Ассамблеи Республики (Парламента Португалии) по Геноциду армян - 26 апреля 2019 г.



Инициатива Палаты депутатов Италии, призывающая правительство Италии признать Геноцид армян - 10 апреля 2019 года.



Указ Президента Франции Эмануэля Макрона о признании 24 апреля Национальным днем памяти жертв Геноцида армян - 10 апреля 2019 г.



Резолюция Палаты депутатов Парламента Чехии о признании Геноцида армян и о признании других преступлений против человечности - 26 апреля 2017 г.



Утверждение Сенатом Франции положения о криминализации отрицания Геноцида армян - 14 октября 2016 г.



Постановление Комитета по образованию, культуре и спорту Кнессета Государства Израиль - 1 августа 2016 г.



Постановление Бундестага ФРГ от 2 июня 2016 г.



Постановление Сената Республики Парагвай от 29 октября 2015 г.



Постановление Палаты представителей Королевства Бельгия от 24 июля 2015 г.



Постановление Федерального Сената Федеративной Республики Бразилия от 29 мая 2015 г.



Постановление Парламента Великого Герцогства Люксембург от 6 мая 2015 г.



Российская Федерация, Заявление Государственной Думы по случаю 100-летия Геноцида армян – 24 апреля 2015 г.



Заявление президента Федеративной Республики Германии Йоахима Гаука от 23 апреля 2015 г.



Заявление парламента Австрии по случаю 100-летия Геноцида армян - 22 апреля 2015 г.



Резолюция Европарламента по случаю 100-летия Геноцида армян - 15 апреля 2015 г.



Постановление Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Чехии по случаю 100-летия Геноцида армян - 14 апреля 2015 г.



Чили, Постановление Палаты депутатов от 14 апреля 2015 г.



Заявление Его Святейшества Папы Римского Франциска во время литургии в Ватикане - 12 апреля 2015 г.



Постановления Палаты депутатов и Сената Боливии - 27 ноября 2014 г.



Постановление парламента Швеции от 11 марта 2010 г.



Решение комитета Палаты представителей США - 4 марта 2010 г.



Решение парламентского пленарного заседания МЕРКОСУР - 19 ноября 2007 г.



Решение комитета Палаты представителей США - 10 октября 2007 г.



Чили, резолюция Сената от 7 июля 2007 г.



Аргентина, закон от 15 января 2007 г.



Аргентина, Специальное заявление Сената от 19 апреля 2006 г.



Литва, Решение Ассамблеи от 15 декабря 2005 г.



Решение Европарламента от 28 сентября 2005 г.



Венесуэла, Решение Национальной ассамблеи от 14 июля 2005 г.



Германия, Решение парламента от 15 июня 2005 г.



Аргентина, Резолюция Сената от 20 апреля 2005 г.



Польша, Решение парламента от 19 апреля 2005 г.



Нидерланды, Решение парламента от 21 декабря 2004 г.



Словакия, Решение Национального собрания от 30 ноября 2004 г.



Канада, Решение Палаты общин от 21 апреля 2004 г.



Аргентина, Декларация Сената – 31 марта 2004 г.



Уругвай, закон – 26 марта 2004 г.



Аргентина, законопроект - 18 марта 2004 г.



Закон Швейцарии (Швейцарской Конфедерации), решение Национального совета от 16 декабря 2003 г.



Аргентина, резолюция Сената от 20 августа 2003 г.



Канада, резолюция Сената от 13 июня 2002 г.



Решение Европарламента от 28 февраля 2002 г.



Декларация Его Святейшества Иоанна Павла II и Его Святейшества Гарегина II, РА Св. Эчмиадзин - 27 сентября 2001 г.



Молитва Иоанна Павла II у мемориала Цицернакаберд - 26 сентября 2001 г.



Франция, закон – 29 января 2001 г.



Италия, Решение Палаты депутатов от 16 ноября 2000 г.



Решение Европейского парламента - 15 ноября 2000 г.



Франция, Сенат, законопроект – 7 ноября 2000 г.



Ливан, Решение парламента от 11 мая 2000 г.



Швеция, отчет парламента - 29 марта 2000 г.



Франция, Национальная ассамблея, законопроект от 28 мая 1998 г.



Бельгия, Решение Сената от 26 марта 1998 г.



Ливан, Решение Палаты депутатов - 3 апреля 1997 г.



Резолюция 3540 Палаты представителей США от 11 июня 1996 г.



Греция, Решение парламента от 25 апреля 1996 г.



Канада, Решение Палаты общин от 23 апреля 1996 г.



Россия, Решение Думы от 14 апреля 1995 г.



Аргентина, резолюция Сената от 5 мая 1993 г.



Решение Европарламента от 18 июня 1987 г.



Соединенные Штаты, Палата представителей, Совместная резолюция 247 – 12 сентября 1984 г.



Кипр, Решение Палаты представителей от 29 апреля 1982 г.



Резолюция Палаты представителей Кипра - 24 августа 1975 г.



Палата представителей США, Совместная резолюция 148 – 9 апреля 1975 г.



Уругвай, Палата представителей Сената, резолюция от 20 апреля 1965 г.



Резолюция 359 Сената США от 11 мая 1920 г.



Акт Конгресса США о помощи Ближнему Востоку - 6 августа 1919 г.



Сенат США, прилагаемое решение от 12 - 9 февраля 1916 г.



Франция, Великобритания и Россия, Совместная декларация - 24 мая 1915 г.



Организации:



Признание Геноцида армян парламентом Андского союза наций (Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу) - 20 сентября 2016 г.



Международная организация франкоязычных стран, Заявление Генерального секретаря от 24 апреля 2015 г.



Гуманитарная организация Элли Уизел - 9 апреля 2007 г.



Турецкая ассоциация прав человека, Стамбульское отделение – 24 апреля 2006 г.



Отчет Международного центра правосудия переходного периода TARC - 10 февраля 2003 г.



Европейский альянс YMCA - 20 июля 2002 г.



Европейский Совет, Парламентская ассамблея, Декларация от 24 апреля 2001 г.



Лига прав человека - 16 мая 1998 г.



Европейский Совет, Парламентская ассамблея, Декларация от 24 апреля 1998 г.



Ассоциация исследователей геноцида - 13 июня 1997 г.



Парламент Курдистана Дервей Велат - 24 апреля 1996 г.



Союз американских еврейских общин - 7 ноября 1989 г.



Подкомитет ООН по защите меньшинств и предупреждению дискриминации - 2 июля 1985 г.



Постоянная палата народов, решение суда от 16 апреля 1984 г.



Всемирный совет церквей - 10 августа 1983 г.



Решение Генеральной Ассамблеи ООН - 9 декабря 1948 г.



Доклад Комиссии ООН по военным преступлениям - 28 мая 1948 г.



Законодательные собрания штатов, органы самоуправления, городские советы



США - 50 штатов



Австралия – Новый Южный Уэльс



Провинция Кордова, Аргентина, Провинция Буэнос-Айрес



Канада — Британская Колумбия, Онтарио (включая Торонто), Квебек (включая Монреаль), Альберта



Кантон Швейцария-Женева, кантон Во



Великобритания-Уэльс



Италия - 40 городских советов



Испания - 27 общин, городов



Бельгия - резолюция фламандского парламента



Австрия-Вена



г. Сватово, Украина-Луганская обл.



Мексика - штат Мичоакан.