Время не должно растворять историческую память: послание заместителя министра Аргентины по случаю годовщины Геноцида

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Заместитель министра иностранных дел, международной торговли и религии Аргентины Пабло Тетаманти направил послание по случаю 107-й годовщины Геноцида армян. В сообщении, предоставленном «Арменпресс», в частности, говорится:



«Сегодня в Аргентине день «Акции за толерантность и уважение между народами». Согласно положениям Закона № 26199 от 2008 года, в память о геноциде сотен тысяч армян, который начался 24 апреля 1915 года.

Время не должно растворять историческую память. Эта память свидетельствует о явной решимости жить в лучшем мире, где разногласия разрешаются путем диалога и мирными средствами, прислушиваясь к другим и уважая жизнь. Эта память — уважение и честь, которых заслуживают жертвы. Отношения между Аргентиной и Арменией являются отношениями искренней дружбы. Многие выжившие армяне приехали в Аргентину с 1915 года в поисках мира и благополучного будущего. Эти мужчины и женщины являются представителями блестящей армянской общины, которая является неотъемлемой частью аргентинского общества. Эти пионеры честно служили своим трудом, честностью и талантами на родине. Здесь выросли их потомки, возделывали здесь землю, строили заводы, выделялись в искусстве, науке, спорте, тем самым способствуя росту своей новой страны, не забывая о Родине предков. Сегодня, как и каждое 24 апреля, правительство Аргентины чтит память жертв Геноцида жестом, подтверждающим нашу истинную приверженность правам человека и наше теплое отношение к Армении. Мира и процветания армянам».