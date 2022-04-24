Главред египетской газеты считает, что каждый должен признать Геноцид армян, чтобы защитить будущее человечества







"Если мы хотим защитить будущее человечества, мы должны открыть прошлое, признать его преступления, закрыть глаза и представить себе сотни тысяч этих людей, мирных жителей, изгнанных из своих деревень, своих улиц, своих кварталов, своих границ, их ферм и заводов, представим как их убивали, распинали, как хоронили заживо, как число жертв турецкой резни против армян достигло более полутора миллионов. Мы должны признать геноцид, призвать всех признать его, не мстя никому, а ради него, чтобы защитить будущее нашего человечества», — сказал он. ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Эссам Камиль, главный редактор сайта египетской газеты «Вито», подчеркивает, что каждый должен признать Геноцид армян ради него, чтобы защитить будущее человечества. Об этом в видеообращении, предоставленном «Арменпресс» , заявил Эссам Камиль."Если мы хотим защитить будущее человечества, мы должны открыть прошлое, признать его преступления, закрыть глаза и представить себе сотни тысяч этих людей, мирных жителей, изгнанных из своих деревень, своих улиц, своих кварталов, своих границ, их ферм и заводов, представим как их убивали, распинали, как хоронили заживо, как число жертв турецкой резни против армян достигло более полутора миллионов. Мы должны признать геноцид, призвать всех признать его, не мстя никому, а ради него, чтобы защитить будущее нашего человечества», — сказал он.