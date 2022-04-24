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Главред египетской газеты считает, что каждый должен признать Геноцид армян, чтобы защитить будущее человечества

Главред египетской газеты считает, что каждый должен признать Геноцид армян, чтобы защитить будущее человечества
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Эссам Камиль, главный редактор сайта египетской газеты «Вито», подчеркивает, что каждый должен признать Геноцид армян ради него, чтобы защитить будущее человечества. Об этом в видеообращении, предоставленном «Арменпресс», заявил Эссам Камиль.

"Если мы хотим защитить будущее человечества, мы должны открыть прошлое, признать его преступления, закрыть глаза и представить себе сотни тысяч этих людей, мирных жителей, изгнанных из своих деревень, своих улиц, своих кварталов, своих границ, их ферм и заводов, представим как их убивали, распинали, как хоронили заживо, как число жертв турецкой резни против армян достигло более полутора миллионов. Мы должны признать геноцид, призвать всех признать его, не мстя никому, а ради него, чтобы защитить будущее нашего человечества», — сказал он.
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