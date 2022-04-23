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Отец Овнан Багдасарян сообщил об участии ААЦ в празднике Святого Воскресения в Иерусалиме

Отец Овнан Багдасарян сообщил об участии ААЦ в празднике Святого Воскресения в Иерусалиме

Канцлер Армянского Патриархата Иерусалима отец Корюн (Овнан) Багдасарян сообщил сведения о мероприятиях в Иерусалиме по случаю праздника Святого Воскресения

Как передает Арменпресс, в своей записи на странице в Facebook он сообщил, что «свет-огонь, символизирующий Святое Воскресение, переносится из храма Святого Воскресения в армянский квартал – в церковь Србоц Акопянц (Святого Акопа – Иакова)». 

В другой записи дипломат Армянского патриаршества Иерусалима отметил: "Святая Армянская Апостольская Церковь в этом году, 23 апреля, реализовала свое особое право: открыла дверь храма Святого Воскресения для начала церемонии "Луйс"»


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