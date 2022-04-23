Каро Пайлан представил в парламент Турции законопроект о признании Геноцида армян

Армянский депутат парламента Турции Каро Пайлан (от прокурдской Народно-Демократической партии, HDP) в преддверии 107-й годовщины Геноцида армян представил в парламент Турции законопроект, признающий Геноцид армян.

Как сообщает Арменпресс, сообщение об этом было размещено на официальной странице СМИ "Гандзасар" в Facebook.

В тексте сообщения говорится, что законопроект предполагает признание Геноцида армян, установление ответственных лиц, удаление из общественных мест имен виновных в геноциде, после чего эти места назвать именами гражданских служащих, выступивших против геноцида, предоставить турецкое гражданство пострадавшим и членам их семей.

«На месте осуществления Геноцида армянского народа – а это парламентТурции, должны быть обсуждены вопросы, названы имена и установлена справедливость. Если такое произойдет, то уже не будет важно, что скажут об этом главы и парламенты других стран. Рану армянского народа может вылечить только турецкое общество. На этих землях осуществлен Геноцид армян, и справедливость может быть установлена только здесь, в Турции», - говорится в законопроекте.