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В Ереване состоялось факельное шествие в Цицернакаберд

В Ереване состоялось факельное шествие в Цицернакаберд

С площади Республики стартовало и в Мемориальном комплексе Цицернакаберд завершилось традиционное факельное шествие. Как передает «Арменпресс», в этом году факельное шествие проходит под рубрикой «Зартнир, лао!» (Проснись, сын мой!).

Шествие, посвященное тому, чтобы голос армянского народа был услышан, и почтению памяти жертв Геноцида армян, как и каждый год завершилось возложением цветов в память о безвинных жертвах Геноцида армян.

Факельное шествие – ежегодное мероприятие, символизирующее требование армянского народа.


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