В Грузии за сутки зафиксировано 87 случаев коронавируса
В Грузии по состоянию на 23 апреля зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом.
Как передает Арменпресс со ссылкой на созданный правительством Грузии сайт stopcov.ge, общее число случаев в стране составляет 1 млн 654 тыс. 163.
В Грузии за последние 24 часа от коронавируса вылечились еще 259 человек. В стране от инфекции скончались еще 2 человека, общее число смертей - 16 797.
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