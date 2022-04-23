Жан-Пьер Сеферян представляет Геноцид армян выставкой «Пустыня. Шествие смерти»

В галерее фонда» Музей-институт Геноцида армян «открылась временная выставка французского художника армянского происхождения, гравера Жан-Пьера Сеферяна«Пустыня. Марш смерти».

Фото: Айка Бадалян

Как передаетАрменпресс, автор выставки пытается языком искусства представить широкой общественности реальность геноцида. По мнению автора, выставка показывает путь «Марша смерти», который прошли наши соотечественники в 1915 году.

Автор, который также является потомком переживших геноцид, поблагодарил весь коллектив музея за организацию выставки.

Он отметил, что изначально при создании работ его вдохновляла именно ходьба. «Поскольку в юном возрасте я много ходил пешком, поднимался на множество гор, во время ходьбы я попадал в очень трудные ситуации. И я спросил себя: а как наши предки шли так долго, голодные, томимые жаждой, чтобы на следующий день снова идти? Что действительно вдохновило меня после стольких страданий, так это то, что я выжил. Люди. Те люди, которые шли и шли, но не знали, почему и за что. Так создавалась выставка», — сказал Жан-Пьер Сеферян.

Автор подчеркнул тот факт, что гравюры выполнены таким образом, что взгляд с противоположной стороны показывает возвращение, которое символизирует возрождение всех поколений выживших, чтобы жить и вернуться на родину, как он есть здесь и сегодня. Таким образом, в его работе всегда присутствует «обратный» совет.

Жан-Пьер (Арутюн-Петрос) Сеферян родился в Марселе в 1954 году, 10 января. Отец, родом из Себастии, и мать - из Анкары, эмигрировали во Францию в 1925 году. Поселившись в пригороде Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа, Жан-Пьер Сеферян в возрасте 18 лет решил специализироваться на графике и рекламе. Работая в студиях и рекламных агентствах, он также получил образование художника в Парижской школе прикладного искусства и навыки рисования в Школе изящных искусств (1976 г.).

Женившись, Жан-Пьер Сеферян переехал в другой населенный армянами французский город - Альфорвиль.

Работы Жан-Пьера Сеферяна выставлялись в разных странах (Корея, Япония, Китай, США, Армения). 2008 г. Персональная выставка художника из серии "Серый анахронизм" открылся в Национальной галерее Армении. Жан-Пьер Сеферян пишет на различные армянские темы. Жан-Пьер Сеферян также является соавтором документального фильма «Хачкары входят в Лувр» (2007 г.), посвященного Году Армении во Франции и широко транслировавшегося по национальному телевидению всех стран СНГ.