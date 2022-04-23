Во Франции прошли мероприятия, посвященные 107-й годовщине Геноцида армян
14:47, 23 Апрель, 2022
В связи со 107-й годовщиной Геноцида армян во французском городе Баньо была организована памятная церемония, на которой присутствовали мэр города и другие политические деятели.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница Armenian Genocide в Facebook.
В другом сообщении, опубликованном на странице, говорится, что французский сенатор Брюно Ретайё коснулся Геноцида армян и отметил на своей официальной странице в Twitter:
«Сегодня утром в городе Ла-Рош-сюр-Йонсостоялось поминовение Геноцида армян. Никогда не забудем, что Армения— мужественный хранитель европейской цивилизации, что она часто платила за это самую тяжелую цену».
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