Предъявлено обвинение в даче ложного сообщения о терроризме

В отделе по расследованию тяжких преступлений Следственного управления СК РА проводятся следственно-судебные действия с целью выяснения всех обстоятельств дела о даче гражданином М.Б. ложных показаний о готовящемся теракте.

Как сообщили Арменпресс в Следственном комитете РА, по предварительным данным, пользователь социальной сети Telegram, не располагая информацией о готовящемся теракте, 11 апреля 2022 года на своей странице ложно сообщил о возможности совершения терактовкак в Ереване, так и за пределами столицы– с целью создания чрезвычайной ситуации.

"В Следственном управлении СНБ РА возбуждено уголовное дело по статье 259 УК РА. Предварительное следствие проводится в следственном отделе по тяжким преступлениям Следственного управления СК РА", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, в ходе предварительного следствия была установлена личность предполагаемого исполнителя преступления, разместившего пост вышеуказанного содержания на своей странице в социальной сети Telegram.

Сообщается, что последний был арестован. Ему было предъявлено обвинение, а в качестве меры пресечения выбрано заключение под стражу.

Ведется расследование.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.