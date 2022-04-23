Французский сенатор Валери Буайе коснулась Геноцида армян

В преддверии 107-й годовщины Геноцида армян французский сенатор Валери Буайе сделала запись на своей официальной странице в Twitter.

Как передаетАрменпресс, сенатор отметила: "Более века назад Клемансо писал: «Мы начинаем говорить о новых трагедиях в вилайетах Армении. Мы знаем, что означает это слово. Это официальный эвфемизм методической резни армян». Воздаем дань памяти жертвам Геноцида армян».