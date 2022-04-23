Во Франции перед вторым туром президентских выборов–день тишины

День тишины, во время которого запрещено проводить агитацию, наступает 23 апреля на всей территории Франции перед намеченным на 24 апреля вторым туром президентских выборов.

Как передает Арменпресс, ТАСС сообщает в соответствии с французским избирательным кодексом с этого момента кандидатам в президенты запрещается проводить предвыборные митинги, давать интервью и какими-либо иными способами продолжать кампанию, а средствам массовой информации - публиковать данные, которые могут повлиять на мнение французских избирателей перед выборами. По данным, которые привели в Национальном институте статистики и экономических исследований (Insee), в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному службой Elabe, лидером второго тура предвыборной гонки является Макрон. За него свои голоса готовы отдать 55,5% избирателей.

Первый тур выборов президента Франции состоялся 10 апреля. По опубликованным МИД данным, в первом туре, состоявшемся 10 апреля, действующий президент Макрон получил 27,84% голосов, "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен - 23,15%.