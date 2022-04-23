Только наказание виновных в Геноциде армян может предотвратить преступления в будущем. Послание ЗПЧ РА

Защитник прав человека РА Кристине Григорян обратилась с посланием по случаю 107-й годовщины Геноцида армян, отметив, что только осуждение Геноцида армян, наказание виновных и восстановление справедливости может предотвратить будущие преступления.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате Защитника прав человека РА.

В сообщении говорится: «24 апреля исполнится 107 лет со дня Геноцида армян, но справедливость не восстановлена до сих пор. Не восстановлены права убитых и изуродованных мужчин, женщин и стариков, детей-сирот, армян, насильственно изгнанных из своих домов, подвергшихся бесчеловечным пыткам и истязаниям по религиозному или национальному признаку. Многие из них на протяжении всей своей жизни, тоскуя по своим родным и родине, надеются, что хотя бы будущие поколения станут свидетелями восстановления справедливости.

Политика отрицания неоспоримых реалий, которую Турция проводит уже более века, продолжает оставаться серьезным вызовом имплементации международного права, устанавливающего универсальные нормы осуждения, предотвращения и преследования преступлений против человечности.

Усилия по защите прав человека, верховенства закона и универсальной международной системы правосудия, набравшие силу после Первой мировой войны, по-прежнему остаются в тени этой чрезвычайно предосудительной политики турецкого государства.

Безнаказанность порождает и оправдывает новые преступления

К сожалению, опасности политики геноцида на почве национальной и религиозной ненависти для нашего народа не исчезли. Самое печальное и самое свежее свидетельство тому – задокументированные преступления азербайджано-турецкого тандема против этнических армян во время войны 2020 года. Пропаганда национальной и религиозной ненависти и мотивированные ею преступные действия осуществляются Азербайджаном на государственном уровне против армян Арцаха с целью лишить Арцах его родного народа, уничтожить памятники и образцы многовековой Армянская культура, стереть следы армянства, сделать жизнь невозможной.

Сегодня мы преклоняем головы, отдаем дань памяти невинным жертвам Геноцида армян, подтверждая, что только осуждение преступления, наказание виновных и восстановление справедливости могут предотвратить будущие злодеяния».