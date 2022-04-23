Парламентарии РФи РА посетили Русский центр в Ванадзоре: планируется открытие центров во всех областях РА

22 апреля Межпарламентская комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА посетила Русский центр в Ванадзоре открытый Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Ереване.

Как сообщили Арменпресс из центра «Дом Москвы», В Российском центре была представлена фотовыставка, посвященная 30-летию дипломатических отношений между Арменией и Россией. Воспитанники центра представили гостям историю Ванадзора и исполнили музыкальные и танцевальные номера.

Генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян поблагодарил делегацию комиссии, что в рамках 34 заседания они посетили центр. Также он рассказал об образовательных программах Дома Москвы в Ереване, в частности о деятельности Русских центров в Армении и бесплатных курсах русского языка, которые проводятся в республике.

«С 2019 года наш центр запустил программу бесплатного обучения русскому языку для детей 7-14 лет в 28 городах Армении, а также планирует открыть российские центры во всех регионах. Проект направлен на продвижение русского языка, распространение русской культуры в Армении и культурный диалог между двумя народами», - отметил генеральный директор центра"Дом Москвы" в Ереване Ваграм Карапетян.

Согласно источнику, председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель председателя Национального Собрания РА Акоп Аршакян выступили, отметив важность развития русского языка и культуры в Армении и пожелав Русским центрам дальнейшего развития.

В рамках визита Российская делегация Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального Собрания РА передала Русскому центру художественную литературу, а также вручила участникам сертификаты об окончании двухмесячного бесплатного курса русского языка.

"Дом Москвы " напоминает, что очередное заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Федеральным Собранием Российской Федерации на этот раз посвящено 30-летию установления дипломатических отношений, а также 25-летию Договора "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией".