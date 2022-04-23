В Боснии и Герцеговине произошло землетрясение: умер один человек
12:44, 23 Апрель, 2022
Сильное землетрясение произошло в ночь на 22 апреля неподалеку от города Мостар в Боснии и Герцеговине, за ним последовало не менее 30 толчков.
Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает Republika Srpska.
Сила самого мощного толчка оценивалась в 4,4 балла по шкале Рихтера.
Одна женщина скончалась в больнице от полученных травм. Из некоторых районов сообщают о серьезном материальном ущербе.
Толчки ощущались в соседних странах - Хорватии и Словении.
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