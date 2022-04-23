Генсек ООН 28 апреля посетит Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля совершит визит на Украину.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном 22 апреля заявлении его офиса.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе генсека отметили, что Гутерриш также проведет встречу с сотрудниками ООН, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны.