На севере Японии тонет круизное судно
Около 30 человек находятся на борту круизного судна "Кадзу ван", которое в настоящий момент тонет у берегов острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.
Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, экипаж и пассажиры судна надели спасательные жилеты и ждут помощи от японского Управления безопасности на море, которое направило к месту инцидента патрульные суда и самолеты.
Сведений о причинах происшествия не приводится.
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