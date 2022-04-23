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На севере Японии тонет круизное судно

На севере Японии тонет круизное судно

Около 30 человек находятся на борту круизного судна "Кадзу ван", которое в настоящий момент тонет у берегов острова Хоккайдо на севере Японии. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, экипаж и пассажиры судна надели спасательные жилеты и ждут помощи от японского Управления безопасности на море, которое направило к месту инцидента патрульные суда и самолеты.

Сведений о причинах происшествия не приводится.


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