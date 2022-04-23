Covid-19: в Армении подтверждено 8 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 граждан

По состоянию на 11:00 часов 23 апреля в Армении было подтверждено 422 822 случая коронавирусной болезни, из которых 410 548– случаи выздоровления, 8622- случаи со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получают 1969 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 2428 тестов, по результатам которых подтверждено 8 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 13 граждан, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество тестов достигло 3 миллионов 32 тысяч 179.