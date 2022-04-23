Европейские индексы снизились - 22-04-22

МОСКВА, 23 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.48% и составил 14142.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.99% и составил 6581.42 пункта, британский FTSE снизился на 1.39% и составил 7521.68 пункта, а российский RTSI снизился на 3.45% и составил 928.30 пункта.